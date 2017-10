PARADOX: 1eres images du thriller hongkongais sélectionné à Busan

Lee, flic hongkongais, part en Thaïlande à la recherche de sa fille Chi qui a disparu...

Voici le pitch de Paradox, le nouveau long métrage du Hongkongais Wilson Yip, réalisateur entre autres de la trilogie Ip Man. Ce thriller produit par Soi Cheang sera dévoilé hors compétition lors du prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !