THE MAN WITH THE MAGIC BOX: 1eres images du film de SF polonais

Dans un futur assez proche et dystopique. En déménageant dans un vieil immeuble et en écoutant une étrange radio trouvée dans un placard, Adam voyage dans le temps jusqu'aux années 1950. Mais ce qui commence comme une hallucination ou un rêve devient une réalité politiquement subversive qui menace son existence en 2030...

Voici le pitch de The Man With The Magic Box, nouveau long métrage du Polonais Bodo Kox. Ce film de science-fiction sortira en Pologne le 20 octobre et entame sa tournée en festivals. Il sera projeté dans quelques jours au Festival de Busan. Des premières images de The Man With The Magic Box ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Source

