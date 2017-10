OSCARS 2018: l'Argentine a choisi son candidat

L'Argentine a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit de Zama, la fresque historique de Lucrecia Martel. Zama raconte, au XVIIème siècle, les aventures d'un officier espagnol qui s'installe à Asunción en attendant d'être transféré à Buenos Aires. Découvrez la bande annonce de ce film, encore sans date de sortie française, en cliquant ici.

L'Argentine a remporté deux fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère: pour L'Histoire officielle de Luis Puenzo en 1985 et Dans ses yeux de Juan José Campanella en 2009.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

