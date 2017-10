NARRATAGE: 1eres images de la romance japonaise sélectionnée à Busan

Un jour de printemps, Izumi, étudiante, reçoit un appel de Takashi, qui fut son professeur au club de théâtre au lycée. Takashi veut faire appel à elle. Mais Izumi a des sentiments pour son professeur...

Voici le pitch de Narratage, nouveau long métrage du Japonais Isao Yukisada (Go ou plus récemment Aroused by Gymnopedies). Narratage sera dévoilé hors compétition lors du prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

