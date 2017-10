Les vies de quatre personnages s'entrelacent dans le tumulte du parc d'attractions de Coney Island, dans les années 50. Il y a Ginny, une ex-actrice au cœur volatil qui travaille désormais comme serveuse, Humpty, sa crapule de mari, Mickey, un beau maître nageur qui rêve de devenir dramaturge, et Carolina, la fille d'Humpty qui se cache de gangsters dans l'appartement de son père.

Voici le pitch de Wonder Wheel, le nouveau long métrage de Woody Allen. A l'affiche de ce film: Kate Winslet, Justin Timberlake, James Belushi et Juno Temple. La photographie est signée Vittorio Storaro, oscarisé pour son travail sur Apocalypse Now, Reds et Le Dernier empereur. Wonder Wheel sera dévoilé dans quelques jours au Festival de New York, qui se déroule en ce moment même jusqu'au 16 octobre. Ce film sortira en France le 31 janvier 2018.

Une première bande annonce de Wonder Wheel vient d'être mise en ligne. Découvrez-la en cliquant ci-dessus.

