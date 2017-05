LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT: 1eres infos sur le nouveau film de la révélation chinoise Bi Gan

Révélé par son premier long métrage, l'hypnotique Kaili Blues sorti l'an passé chez nous et primé auparavant au Festival de Locarno, le jeune réalisateur chinois Bi Gan prépare son nouveau long métrage.

Celui-ci s'intitule Long Day’s Journey Into Night. Le pitch: un homme revient dans sa ville natale où il retrouve une femme mystérieuse avec laquelle il a passé un été inoubliable douze ans plus tôt. Elle ne lui a jamais rien dit sur elle, pas même son nom...

Au casting, on retrouvera Tang Wei, vue notamment dans Lust, Caution de Ang Lee. Le tournage devrait débuter le mois prochain et le film pourrait être visible courant 2018. A suivre...

