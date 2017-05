DÉCÈS: Powers Boothe (1948-2017)

L'acteur américain Powers Boothe est décédé. Powers Boothe trouve son premier rôle au cinéma dans Adieu, je reste d'Herbert Ross en 1977 avant d'être dirigé en 1980 par William Friedkin dans Cruising. Durant cette décennie, l'acteur s'illustre chez Walter Hill (Sans retour, Extrême préjudice), John Milius (L'Aube rouge) ou John Boorman (La Forêt d’émeraude). On le voit plus tard dans Tombstone de George Pan Cosmatos, Mort subite de Peter Hyams ou Nixon et U-Turn d'Oliver Stone. Plus récemment, l'acteur joue dans Emprise de Bill Paxton, Sin City (puis Sin City : J'ai tué pour elle) de Frank Miller et Robert Rodriguez ou le temps d'une petite apparition dans Avengers de Joss Whedon. Powers Boothe avait 68 ans.