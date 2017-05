BOX-OFFICE US: bide énorme pour "Le Roi Arthur" de Guy Ritchie

Comme l'indiquaient les premières estimations du weekend, Le Roi Arthur de Guy Ritchie est un énorme bide au box-office américain. Le blockbuster, qui a coûté près de 200 millions de dollars, débute à... 14.7 millions dans plus de 3700 salles. C'est à vrai dire encore moins que prévu il y a 2 jours. Il s'agit de la deuxième déconvenue de suite pour le réalisateur Guy Ritchie après l'échec de Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E il y a deux ans. La dernière fois que l'acteur Charlie Hunnam a tenu le rôle principal d'un blockbuster, la déception était déjà au rendez-vous au box-office avec les 100 millions de Pacific Rim pour un budget avoisinant les 200 millions. Le Roi Arthur est battu par la comédie Larguées, avec Goldie Hawn et Amy Schumer, qui réussit ses débuts avec 17.5 millions de dollars pour un budget plus "raisonnable" de 42 millions. Il s'agit d'un retour réussi pour Hawn qui n'avait plus joué au cinéma depuis Sex fans des sixties il y a 15 ans. En sortie limitée, The Wall de Doug Liman passe inaperçu avec seulement 900.000 dollars dans 541 salles.

En l'absence d'une forte concurrence, Les Gardiens de la galaxie 2 conserve la tête avec 246.1 millions au compteur au bout de 2 semaines. Fast & Furious 8 devrait, en fin de carrière (215 millions en 5 semaines), rester derrière les scores réalisés par les épisodes 6 (238.6 millions) et 7 (353 millions).

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !