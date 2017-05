Bongwan, directeur d'une maison d'édition, a trompé sa femme avec son employée. Au cours d'une journée, la lâcheté de Bongwan va provoquer les humiliations successives de chacune des femmes qui l’entourent...

Voici le pitch du Jour d'après, l'un des deux Hong Sang-Soo sélectionnés au Festival de Cannes. Nous vous présentions ce weekend la bande annonce de La Caméra de Claire sélectionné hors compétition. Voici désormais celle du Jour d'après, qui concourt pour la Palme d'or. Ce long métrage, qui met notamment en scène la muse du cinéaste Kim Min-Hee, sortira dans la foulée en France le 7 juin. Découvrez cette bande annonce en cliquant ci-dessus.

