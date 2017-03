Afrique du sud, montagnes du Cap Oriental. Comme tous les ans, Xolani, ouvrier solitaire, participe avec d’autres hommes de sa communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une dizaine d’adolescents. L’un d’eux, venu de Johannesburg, découvre un secret précieusement gardé… Toute l’existence de Xolani menace alors de basculer.

Réalisé par le Sud-Africain John Tengrove, Les Initiés a particulièrement été remarqué lors de ses diffusions en début d'année à Sundance et à la Berlinale. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici. Les Initiés sortira en France le 19 avril et nous vous le recommandons. Découvrez la bande annonce du film en cliquant ci-dessus.

