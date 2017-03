BOX-OFFICE FRANCE: "Logan" décolle, flop pour "Trainspotting 2"

Bon démarrage en tête du box-office français du blockbuster Logan. Le film de James Mangold a attiré 932.601 spectateurs dans 578 salles ; néanmoins, il ne bat pas le score réalisé par The Wolverine qui avait dépassé le million (1.029.033 entrées). Bons débuts également pour Patients, le premier film co-réalisé par Grand Corps Malade, qui compte 309.303 spectateurs dans 275 salles. En revanche, le retour des héros de Trainspotting ne semble intéresser personne. La suite signée Danny Boyle se prend un grand vent avec 75.702 spectateurs dans 254 salles. C'est le troisième échec de suite du réalisateur britannique dans les salles françaises après les flops de Steve Jobs et de Trance. Parmi les petites sorties, débuts prometteurs pour 20th Century Women, qui attire 35.698 spectateurs dans 52 salles seulement. Le Danois Les Oubliés, récemment nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, porte plutôt bien son nom avec 15.479 entrées dans 67 salles.

Du côté des anciennes sorties, les deux succès de la semaine passée se maintiennent bien: le film fantastique Split de Shyamalan ne recule que de 31% et passe la barre du million, tandis que le mélodrame Lion résiste encore mieux avec une baisse de 20.3% qui suggère un beau bouche-à-oreille (817.650 entrées). C'est tout l'inverse pour la comédie transphobe Si j'étais un homme d'Audrey Dana. Le film, que personne n'avait déjà voulu voir en première semaine, est laminé par le bouche-à-oreille avec une baisse de 66.4%. Boosté par son Oscar, Moonlight fait son retour dans le top 20 et cumule désormais 402.254 spectateurs.

