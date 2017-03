BOX-OFFICE US: King Kong, leader sans éclat ?

Selon les premières estimations, Kong : Skull island devrait prendre la tête du box-office américain ce weekend. Avec un score estimé à 47 millions de dollars, le blockbuster produit pour 135 millions ferait des débuts solides, surtout si l'on prend en considération les dollars qui seront amassés à l'international. Mais le film ne perce pas le plafond: alors qu'il durait plus de 3 heures et bénéficiait donc de moins de séances quotidiennes, King Kong de Peter Jackson avait passé la barre des 50 millions il y a 12 ans. Il n'y a pas d'autres grosses sorties ce weekend aux États-Unis. Logan devrait effectuer un second weekend au-dessus des 40 millions de dollars.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

