Au cœur des ruelles bondées d’une petite ville de l’Inde, la vie secrète de quatre femmes à la recherche d’un peu de liberté. Bien que réprimées et piégées dans leur monde, elles revendiquent leurs désirs par de petits actes de courage...

Voici le pitch de Lipstick Under my Burkha, réalisé par l'Indienne Alankrita Shrivastava. De par son sujet et son point de vue féministe, le film a fait polémique en Inde. Il est diffusé ce samedi au Festival de Films de Femmes de Créteil. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !