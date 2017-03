CARRIE PILBY: une très belle affiche pour le film indé américain

Une jeune femme particulièrement brillante intellectuellement tente de comprendre le monde, qu'il s'agisse de morale, de relations sociales, de sexe ou de la façon de quitter son appartement.

Voici le pitch de Carrie Pilby, une comédie américaine indépendante réalisée par Susan Johnson. Dans le rôle-titre, le film met en scène Bel Powley, la découverte de The Diary of a Teenage Girl, resté inédit chez nous. Carrie Pilby sort début avril aux États-Unis. Une très belle affiche a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

