BOX-OFFICE FRANCE: King Kong, leader mou aux 1eres séances Paris

Sans surprise, Kong: Skull Island a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Mais le blockbuster, en attendant un score peut-être plus costaud sur la totalité du pays, démarre mollement à Paris. Avec 2044 entrées dans 23 salles, ce n'est pas un début tonitruant pour ce type de production. Belle performance en revanche pour Les Figures de l'ombre, qui a trouvé son public avec 1474 entrées dans 17 salles. Le film remplit autant ses salles que Kong alors qu'il visait nettement moins haut.

Parmi les plus petites sorties, le film fantastique Le Secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa (211 entrées dans 7 salles) ou la comédie Paris pieds nus de Fiona Gordon et Dominique Abel (192 entrées dans 6 salles) débutent sur la pointe des pieds. Le documentaire Les Poètes sont encore vivants ferme la marche avec 14 tickets dans 1 salle.

Source Rentrak France

