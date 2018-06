LA CASA LOBO: 1res images d'un ovni animé chilien en compétition à Annecy

Une jeune femme nommée Maria trouve refuge dans une maison après avoir échappé à une secte de fanatiques religieux allemands au Chili. Comme dans un rêve, la maison réagit aux émotions de Maria et transforme son séjour en cauchemar...

Voici le pitch de La Casa lobo, premier long métrage des Chiliens Cristóbal León et Joaquín Cociña. Ce film d'animation au style visuel très singulier a été dévoilé en début d'année à la Berlinale. Il figure ce mercredi en compétition au Festival du Film d'Animation d'Annecy. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !