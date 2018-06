CHAMPS ÉLYSÉES FILM FESTIVAL 2018: gros plan en images sur la compétition française

Le Champs Élysées Film Festival a débuté ce mardi et durera jusqu'au 19 juin. Ce festival, dédié aux films indépendants américains et français, est à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Six longs métrages composent la compétition américaine 2018, que nous vous présentions hier. Six films composent également la compétition française, parmi lesquels Contes de juillet de Guillaume Brac (composé de deux films courts dont l'un vient de remporter le prix Jean-Vigo) ou le film d'animation Funan. Retrouvez les films de cette compétition ci-dessous et notre gros plan en images dans notre galerie.

68, mon père et les clous, Samuel Bigiaoui

Cassandro, The Exotico !, Marie Losier

Contes de Juillet, Guillaume Brac

Funan, Denis Do

La trajectoire du homard, Vincent Giovanni et Igor Mendjisky

Naufragé volontaire, Didier Nion

Le festival sest ouvert ce mardi soir par la projection en avant première de How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell, l'un des invités d'honneur du festival. Toutes les infos sur le site officiel !

