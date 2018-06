How to Talk to Girls at Parties

1977 : trois jeunes anglais croisent dans une soirée des créatures aussi sublimes qu’étranges. En pleine émergence punk, ils découvriront l’amour, cette planète inconnue et tenteront de résoudre ce mystère : comment parler aux filles en soirée...

PERDUS DANS L'ESPACE

John Cameron Mitchell est un touche-à-tout à qui pratiquement tout a réussi : le film musical (Hedwig & the Angry Inch), la comédie sexuelle (Shortbus) ou le drame indé (Rabbit Hole). Qu'est-ce qui pouvait tourner mal avec How to Talk to Girls at Parties, comédie SF et musicale portée par un cast en or (Elle Fanning dans un rôle taillé pour elle, Nicole Kidman dans un pur contre-emploi), adaptée de Neil Gaiman et dont les costumes sont signés Sandy Powell ? Si le cœur du film, de son amour pour la contre-culture à sa vision positive du sexe, a tout pour plaire (et rappelle par bribes ce qui a pu fonctionner dans ses précédents longs), c'est cette fois la manière qui pèche et ne permet pas, à nos yeux, à How to Talk to Girls... de décoller.

Le point de départ mêlant à la fois l'archétype du teen movie (comment de grands ados maladroits, même punks, peuvent bien s'y prendre pour aborder les filles en soirées) et l'allégorie farfelue (lesdites filles semblent si mystérieuses et intouchables qu'elles pourraient bien être des extraterrestres) laissait espérer un vrai grain de folie, mais cette piste est finalement délaissée pour un récit d'invasion extraterrestre et une romance assez conventionnels. Le scénario est laborieux et la caractérisation très approximative ne donnent pas grand chose à jouer à des actrices qui sont soit transparente (Fanning) soit peu crédible (Kidman). How to Talk... est en partie sauvé par son bon esprit et quelques sympathiques idées visuelles (malgré une direction artistique parfois discutable), mais laisse en permanence imaginer le très bon film qu'il aurait pu être.