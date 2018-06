CHAMPS ÉLYSÉES FILM FESTIVAL 2018: gros plan en images sur la compétition

Le Champs Élysées Film Festival débute ce mardi et durera jusqu'au 19 juin. Ce festival, dédié aux films indépendants américains et français, sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Six longs métrages composent la compétition américaine 2018, parmi lesquels les recommandables Madeline's Madeline de Josephine Decker et Sollers Point de Matthew Porterfield ou encore le nouveau Sebastian Silva, Tyrel. Retrouvez les films de cette compétition ci-dessous et notre gros plan en images dans notre galerie.

1985, Yen Tan

Hale County This Morning, This Evening, Ramell Ross

Madeline's Madeline, Josephine Decker

My Name is Myeisha, Gus Krieger

Sollers Point, Matthew Porterfield

Tyrel, Sebastian Silva

Le festival s'ouvre ce mardi soir par la projection en avant première de How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell, l'un des invités d'honneur du festival. Toutes les infos sur le site officiel !

