FESTIVAL DES 3 CONTINENTS 2018: une affiche et un projet à soutenir

Le Festival des 3 Continents, consacré aux cinématographies d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, se prépare à une prochaine édition bien spéciale. En effet, le festival qui se déroule à Nantes va fêter sa 40e édition.

A cette occasion, une programmation 40 ans, 40 films permettra notamment de découvrir ou de redécouvrir le meilleur de la programmation des 3 Continents. De plus, le festival co-édite un livre de référence qui rassemble "les réflexions d’observateurs internationaux parmi les plus reconnus du cinéma d’aujourd’hui. Parmi eux Dominique Païni, Jacques Aumont, Roger Koza, Clarence Tsui... Des cinéastes d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie ont aussi été invités à répondre à la question « Où va le cinéma ? ». Ils apportent un témoignage fondé sur leurs expériences récentes et leurs projets". Pour soutenir l'édition de cet ouvrage, vous pouvez participer à son financement participatif en cliquant ici !

Pour patienter, découvrez l'affiche de l'édition 2018 dans notre galerie. Le Festival des 3 Continents aura lieu du 20 au 27 novembre.

