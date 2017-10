I'VE GOT A LITTLE PROBLEM: 1eres images du doc sur Ren Hang sélectionné à Busan

Ren Hang, photographe et poète chinois, a eu maille à partir avec la censure de son pays en raison de ses nombreuses photos de nu. Le jeune artiste de 29 ans s'est suicidé en février.

I've Got a Little Problem, réalisé par son compatriote Zhang Ximing, est un documentaire qui lui est consacré. Ce film est présenté ce jeudi dans le cadre du Festival de Busan, qui se déroule jusqu'au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de I've Got a Little Problem ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

