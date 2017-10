BOX-OFFICE FRANCE: "The Square" en tête, "Laissez bronzer les cadavres" se distingue aux 1eres séances Paris

Palme d'or au dernier Festival de Cannes, The Square du Suédois Ruben Östlund a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film démarre solidement avec 1050 entrées dans 25 salles. Le précédent long métrage d'Östlund, Snow Therapy, avait déjà été un succès en France avec près de 200.000 entrées. A priori plus grand public, Knock avec Omar Sy est battu avec 971 entrées dans 22 salles. Le film d'animation Le Monde secret des emojis complète mollement le podium avec 573 entrées dans 14 salles.

En attendant un rattrapage hors de Paris, Les Nouvelles aventures de Cendrillon avec Marilou Berry fait un flop aux premières séances: 505 entrées dans 15 salles. Comme bon nombre de films d'Un Certain Regard cette année, La Belle et la meute ne semble pas profiter du tremplin cannois avec seulement 333 entrées dans 13 salles. En revanche, Laissez bronzer les cadavres des Belges Hélène Cattet et Bruno Forzani se distingue en réalisant la meilleure moyenne par copie de la semaine avec 177 entrées dans 3 salles seulement.

Source Rentrak France

