PROJET: un biopic Vivien Leigh par les créateurs de "Feud"

Un biopic consacré à l'actrice britannique Vivien Leigh est en préparation. Ce film raconterait la vie de la comédienne deux fois oscarisée pour Autant en emporte le vent et Un tramway nommé désir et se concentrerait notamment sur sa relation avec Laurence Olivier.

Ce biopic sera écrit par Michael Zam et Jaffe Cohen, co-scénaristes de Ryan Murphy sur la série télévisée Feud. La première saison de Feud, qui a récolté près de 20 citations aux Emmy Awards, racontait la rivalité tumultueuse entre Bette Davis et Joan Crawford. Une seconde saison consacrée à la Princesse Diana et au Prince Charles est actuellement en préparation.

On ne connaît pas encore d'actrice pressentie pour le rôle principal de ce film.

Source

