FESTIVAL REPÉRAGES 2018: la sélection

La première édition du Festival Repérages aura lieu du 2 au 9 février en Seine Saint Denis. Ce festival dédié aux premiers longs métrages se déroulera dans différentes villes du département: Bagnolet, Bobigny, Bondy, Montreuil, Pantin, Romainville, Noisy-le-Sec et Les Lilas.

Parmi les films retenus en compétition, citons l'ovni Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico, le buzz multiprimé Jusqu'à la garde de Xavier Legrand ou encore le documentaire Coby de Christian Sonderegger, sélectionné l'an passé à Cannes. Certaines séances seront accompagnées par les réalisateurs des films.

Le festival se clôturera sur The Rider, nouveau long métrage de l'Américaine Chloe Zhao, Grand Prix au dernier Festival de Deauville. Reda Kateb sera le parrain de cette première édition.

Retrouvez ci-dessous le programme de la compétition ainsi que toutes les infos sur le site officiel du festival.

Compétition

Après la guerre, Annarita Zambrano

Coby, Christian Sonderegger

Les Garçons sauvages, Bertrand Mandico

Jusqu'à la garde, Xavier Legrand

Cornelius, le meunier hurlant, Yann Le Quellec

La Surface de réparation, Christophe Regin

Un jour ça ira, Stan et Edouard Zambeaux

La page officielle

