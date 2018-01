NANCY: gros plan sur le film primé à Sundance

Nancy est une femme de 35 ans dont la carrière d'auteure est pour le moment un échec. Elle vit modestement chez sa mère, dans une petite ville. Pour compenser ses déconvenues et sa frustration, Nancy, sous pseudonyme, se lance dans une spirale de mensonges et canulars sur internet...

Voici le pitch de Nancy, premier long métrage de l'Américaine Christina Choe. Ce film vient de remporter le prix du meilleur scénario au Festival de Sundance. Retrouvez notre gros plan sur le palmarès en cliquant ici.

Le rôle principal est tenu par Andrea Riseborough (W.E., Battle of the Sexes). Des premières images de Nancy ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

