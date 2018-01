FESTIVAL BLACK MOVIE 2018: le palmarès

Vous avez pu suivre en direct toute la semaine passée l'excellent Festival Black Movie, manifestation dédiée au cinéma indépendant sous toutes ses formes et qui se déroule à Genève. Son palmarès a été dévoilé.

Le prix de la critique a récompensé deux longs métrages: Silent Mist du réalisateur chinois Miaoyan Zhang (lire notre entretien), et Scaffolding du réalisateur israélien Matan Yair. Le jury a commenté: "ces deux longs métrages représentent parfaitement la dualité de la sélection du festival, qui choisit de valoriser autant les films audacieux sur le plan esthétique que ceux abordant des sujets de société forts".

Le prix du public a lui été attribué aux Bienheureux de l’Algérienne Sofia Djama, sorti en décembre dernier en France et toujours en salles.

Le prix des jeunes est allé au documentaire Machines de l’Indien Rahul Jain.

Le festival a été un succès avec plus de 30.000 spectateurs. Prenez note: sa 20ème édition anniversaire aura lieu du 18 au 27 janvier 2019.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !