BOX-OFFICE US: "Le Labyrinthe" toujours plus bas, les nommés aux Oscars boostés

Seule grosse sortie de la semaine, Le Labyrinthe : le remède mortel, troisième volet de la saga, a logiquement hérité de la première place au box-office américain. Mais avec 23.5 millions de dollars dans près de 4000 salles, le film ne réalise par un démarrage en fanfare. C'est moins bien que le second épisode (30.3 millions de dollars), qui avait déjà moins bien débuté que le premier volet (32.5 millions).

Après une sortie limitée lors de ses 5 premières semaines d'exploitation, le western Hostiles avec Christian Bale et Rosamund Pike bondit dans le top 3 en gagnant 2700 écrans. Le film cumule 12 millions de dollars au compteur. Les premiers effets des nominations aux Oscars se font sentir. La Forme de l'eau, 13 fois cité, gagne 1000 copies et cumule 37.6 millions de dollars en 9 semaines. Pentagon Papers se maintient bien malgré la perte de plus de 200 salles (-24.5%, 58.5 millions en 6 semaines). 3 Billboards, les panneaux de la vengeance gagne 500 salles et en est à 37 millions en 12 semaines. 500 copies de gagnées également pour Lady Bird qui progresse de 61.2% et cumule 41.6 millions en 13 semaines. Des chiffres qui devraient continuer à enfler jusqu'à la cérémonie...

