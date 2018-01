CÉSAR 2018: et le César d'honneur est attribué à...

Le César d'honneur sera décerné cette année à l'actrice espagnole Penélope Cruz.

Révélée par Bigas Luna en 1992 dans Jambon, jambon, Penélope Cruz s'illustre l'année suivante dans Belle époque de Fernando Trueba. En 1997, elle est dirigée par Pedro Almodovar dans En chair et en os et par Alejandro Amenabar dans Ouvre les yeux. Elle retrouve Almodovar sur Tout sur ma mère, Volver, Etreintes brisées et Les Amants passagers. Volver lui vaut une première nomination aux Oscars (ainsi qu'un prix d'interprétation collectif à Cannes). Elle remportera la statuette dorée en meilleur second rôle pour Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen et sera nommée une troisième fois pour la comédie musicale Nine.

Plus récemment, on a pu voir l'actrice dans Le Crime de l'Orient-Express de Kenneth Branagh. Elle sera prochainement à l'affiche de Todos Lo Saben, nouveau film de l'Iranien Asghar Farhadi.

Les César 2018 auront lieu le 2 mars. Les nominations seront dévoilées ce mercredi 31 janvier.

Source: Les César

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !