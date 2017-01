FESTIVAL DE GERARDMER 2017: la sélection dévoilée !

La sélection du Festival du Film Fantastique de Gérardmer vient d'être dévoilée ! Nous reviendrons prochainement en détails sur les différents films retenus. Le Festival de Gérardmer aura lieu du 25 au 29 janvier et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Deux derniers pass festival seront à gagner ce samedi matin sur FilmDeCulte...

Découvrez la sélection ci-dessous !

Compétition

Split, M. Night Shyamalan - ouverture

Clown, Jon Watts

Grave, Julia Ducournau

On l'appelle Jeeg Robot, Gabriele Mainetti

Under the Shadow, Babak Anvari

Rupture, Steven Shainberg

The Girl with All the Gifts, Colm McCarthy

Orgueil et préjugés et zombies, Burr Steers

Realive, Mateo Gil

The Autopsy of Jane Doe, Andre Ovredal

Hors compétition

Fear Itself, Charlie Lyne

David Lynch, the Art of Life, Jon Nguyen, Rick Barnes & Olivia Neergaard-Holm

Holidays, Collectif

Sam Was Here, Christophe Deroo

Prevenge, Alice Lowe

Keeper of Darkness, Nick Cheung

Interchange, Dain Iskandar Said

The Void, Steven Kostanski & Jeremy Gillespie

Viral, Henry Joost & Ariel Schulman

Underworld: Blood Wars, Anna Foerster

Seuls, David Moreau

Incarnate, Brad Peyton - clôture

Le Secret de la chambre noire, Kiyoshi Kurosawa

Classiques (en version remasterisée)

L'Enfer des zombies, Lucio Fulci

Phantasm, Don Coscarelli

Phantasm II, Don Coscarelli

La Nuit décalée

The Lure, Agnieszka Smoczynska

Terra Formars, Takashi Miike

Hommage à Kiyoshi Kurosawa

Charisma

Séance

Kaïro

Loft

Retribution

Real

Vers l'autre rive

Courts métrages

Limbo de Konstantina Kotzamani

Le Plan de Pierre Teulieres

Marée basse d’Adrien Jeannot

Margaux des Films de la Mouche aka Joséphine Hopkins, Rémy Barbe & Joseph Bouquin

Please Love Me Forever de Holy Fatma

Le jury compétition

Jean-Paul Rouve - président

Louis Leterrier

Olivier Baroux

Hervé Hadmar

Marc Herpoux

Olivier Coursier

Simon Buret

Audrey Fleurot

Florence Loiret Caille

Le jury courts métrages

Xavier Palud - président

Thomas Salvador

Nicolas Bary

Constance Rousseau

Swann Arlaud

Source: Festival de Gérardmer

