Un petit groupe d’enfants, immunisés contre un terrible virus qui risque de décimer l’humanité, est détenu dans un camp militaire. Bien qu’ils se nourrissent eux aussi de viande humaine, les enfants sont encore capables d’éprouver des sentiments. Ils sont donc essentiels à la recherche menée par docteur Caldwell, biologiste, pour trouver un vaccin capable de sauver l’espèce humaine. Parmi les enfants, une petite fille, Melanie, sort du lot: dotée d’un esprit brillant, elle est très liée à la maîtresse, Miss Justiniau. Quand le camp est attaqué par les zombies, le petit groupe entame une terrible odyssée dans une Grande-Bretagne en ruine. Melanie, l’ancienne prisonnière, devient un précieux guide...

Premier long métrage de l'Ecossais Colm McCarthy, The Girl With All The Gifts a été dévoilé l'été dernier en ouverture du Festival de Locarno. Il est depuis accompagné par une bonne rumeur. Le découvrira t-on au Festival de Gérardmer, dont la sélection est dévoilée aujourd'hui ? En attendant, découvrez la bande annonce de ce film avec Glenn Close et Gemma Arterton en cliquant ci-dessus.

