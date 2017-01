BOX-OFFICE FRANCE: "Neruda" brille, les comédies plongent

Neruda de Pablo Larrain est la seule nouveauté de la semaine à tirer son épingle du jeu cette semaine au box-office français. Avec 81.313 entrées dans 99 salles, le long métrage s'offre une solide moyenne par copie et fait oublier l'échec de El Club (qui n'avait débuté qu'à 15.000 entrées). Nocturnal Animals commence correctement avec 124.137 spectateurs dans 182 salles. Le sous-comédies lancées cette semaine, Faut pas lui dire avec Jenifer (103.484 entrées dans 233 salles) et surtout Mes trésors avec Jean Reno (99.200 entrées dans près de 300 salles) se prennent les pieds dans le tapis. Démarrage sur la pointe des pieds pour Primaire avec Sara Forestier, qui attire 80.237 spectateurs dans près de 200 salles. Le flop de la semaine est pour l'Espagnol Quelques minutes après minuit de Jaun Antonio Bayona, qui n'attire que 54.497 spectateurs dans plus de 200 salles.

Parmi les anciennes sorties, la fin des vacances scolaires est fatale au films destinés à un jeune public: Rogue One: A Star Wars Story (-60.7%, 4.5 millions en un mois), Vaiana, la légende du bout du monde (-73.2%, 5 millions en 6 semaines) ou encore Ballerina (-72.3%, 1.5 million en un mois). Le bouche-à-oreille ne semble pas tendre avec la comédie Père fils thérapie avec Richard Berry: -62.1% en 2e semaine, 212.674 entrées seulement). Beaux maintiens en revanche pour Paterson (-25%, 257.856 entrées en 3 semaines) et pour Manchester by the Sea (-2.3%, 279.265 entrées en un mois).

