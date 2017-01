MR LONG: première image du nouveau Sabu en compétition à la Berlinale

Ron est un tueur taïwanais. En mission à Tokyo, il échappe à un gang de yakuza et souhaite entamer une nouvelle vie...

Voici le pitch de Mr Long, le nouveau long métrage du réalisateur japonais Sabu. Sabu a remporté le Grand Prix au Festival du Film Fantastique de Gérardmer avec son excellent film d'horreur Miss Zombie, avant d'intégrer la compétition de la Berlinale avec sa fable fantastique Chasuke's Journey. La star Chang Chen joue le rôle principal de ce nouveau film. Avec Mr Long, Sabu fait son retour en compétition à la Berlinale, qui aura lieu du 9 au 19 février. La Berlinale sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Une première image de Mr Long vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

