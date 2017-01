LE FESTIVAL DE ROTTERDAM A PARIS: la sélection

Nous vous en avons parlé le mois dernier : une sélection de films qui sont au programme de l'édition 2017 du Festival de Rotterdam sera proposée à Paris, au cinéma le Grand Action. Le Festival de Rotterdam, dont la compétition vient d'être dévoilée, est l'une des plus remarquables têtes chercheuses des nouveaux talents du cinéma d'auteur mondial.

5 longs métrages seront diffusés en France, du 27 au 29 janvier. Ces films sont l'ovni suédois The Giant de Johannes Nyholm, le multi-primé Mister Universo de l'Italienne Tizza Covi et l'Autrichien Rainer Frimmel, le buzz de Venise Home de la Belge Fien Troch mais aussi le Belge Noces de Stephan Streker et le Danois The Man de Charlotte Sieling.

Les temps forts du Festival de Rotterdam seront à suivre sur FilmDeCulte.

