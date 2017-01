OSCARS 2017: les nominations du Directors Guild Award

La guild des réalisateurs a dévoilé ses nommés. Grand indicateur en vue des Oscars, le Directors Guild Award sera attribué à l'un de ces 5 cinéastes. Ces 10 dernières années, 9 gagnants du DGA ont ensuite remporté l'Oscar.

Cette année est marquée par le renouvellement, avec cinq réalisateurs nommés pour la première fois. Le gagnant sera désigné le 4 février. Découvrez les cinéastes sélectionnés ci-dessous :

Damien Chazelle pour La La Land

Garth Davis pour Lion

Barry Jenkins pour Moonlight

Kenneth Lonergan pour Manchester by the Sea

Denis Villeneuve pour Premier contact

