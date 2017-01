DÉCÈS: William Peter Blatty (1928–2017)

L'écrivain, scénariste et réalisateur américain William Peter Blatty est décédé. Auteur du roman L'Exorciste, William Peter Blatty a également écrit le scénario de l'adaptation culte réalisée par William Friedkin. Ce scénario lui a valu un Oscar en 1974. Blatty a écrit son premier scénario pour Les Pieds dans le plat, réalisé par Frank Tashlin en 1963. Il collabore ensuite plusieurs fois avec Blake Edwards, sur Quand l'inspecteur s'emmêle, Qu'as-tu fait à la guerre, papa ?, Peter Gunn, détective spécial et Darling Lili. Blatty écrit également les comédies L'Encombrant Monsieur John avec Shirley MacLaine ou Promise Her Anything avec Warren Beatty et Leslie Caron.

En 1980, William Peter Blatty réalise son premier long métrage avec le drame horrifique The Ninth Configuration, adapté de son propre roman. Il dirige 10 ans plus tard le troisième volet de L'Exorciste, L'Exorciste: la suite, dont on ne découvre le directors cut que des années plus tard. William Peter Blatty avait 89 ans.