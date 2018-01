WILD GOOSE LAKE: 1res infos sur le nouveau film du Chinois Yinan Diao

Un voleur en quête de rédemption se retrouve au centre d’une chasse à l’homme.

Voici le pitch de Wild Goose Lake, le prochain projet du Chinois Yinan Diao. Yinan Diao a remporté l'Ours d'or à la Berlinale en 2014 pour son superbe film noir Black Coal. Black Coal avait ensuite été un gros succès au box-office chinois et s'était également distingué en France avec plus de 200.000 spectateurs. A l'affiche, on retrouvera ses acteurs de Black Coal, Liao Fan et Kwai Lun-Mei, ainsi que Tang Wei (Lust, Caution). Wild Goose Lake s'inspire d'un fait divers survenu en Chine. Il sera coproduit par Arte.

Plus d'informations à suivre.

