BERLINALE 2018: la sélection Panorama complétée

La sélection Panorama de la Berlinale a été complétée. Parmi les cinéastes retenus, citons l'acteur britannique devenu réalisateur Idris Elba, le Coréen Kim Ki-Duk, la Suissesse Ursula Meier, le Français Jean-Paul Civeyrac ou le Congolais Dieudo Hamadi - entre autres nombreuses découvertes.

Découvrez ces nouveaux films retenus ci-dessous.

What Comes Around, Reem Saleh (Liban))

When the War Comes, Jan Gebert (République tchèque)

La enfermedad del domingo, Ramón Salazar (Espagne)

Familienleben, Rosa Hannah Ziegler (Allemagne)

Game Girls, Alina Skrzeszewska (France)

Garbage, Q (Inde)

Generation Wealth, Lauren Greenfield (États-Unis)

Genezis, Árpád Bogdán (Hongrie)

Hojoom, Shahram Mokri (Iran)

Horizonti, Tinatin Kajrishvili (Géorgie)

Hotel Jugoslavija, Nicolas Wagnières (Suisse)

Human, Space, Time and Human, Kim Ki-duk (Corée du sud)

Je vois rouge, Bojina Panayotova (France)

Jibril, Henrika Kull (Allemagne)

Kinshasa Makambo, Dieudo Hamadi (Congo)

When the Trees Fall, Marysia Nikitiuk (Ukraine)

Land, Babak Jalali (Italie)

Lemonade, Ioana Uricaru (Roumanie)

Marilyn, Martín Rodríguez Redondo (Argentine)

MATANGI / MAYA / M.I.A., Steve Loveridge (États-Unis)

Mes provinciales, Jean Paul Civeyrac (France)

O processo, Maria Ramos (Brésil)

Ondes de choc - Journal de ma tête, Ursula Meier (Suisse)

Ondes de choc - Prénom: Mathieu, Lionel Baier (Suisse)

Partisan, Lutz Pehnert, Matthias Ehlert, Adama Ulrich (Allemagne)

Girls Always Happy, Yang Mingming (Chine)

Shakedown, Leilah Weinraub (États-Unis)

Shut Up and Play the Piano, Philipp Jedicke (Allemagne)

La terra dell'abbastanza, Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo (Italie)

The Silence of Others, Almudena Carracedo, Robert Bahar (États-Unis)

The Silk and the Flame, Jordan Schiele (États-Unis)

Styx, Wolfgang Fischer (Allemagne)

Tinta bruta, Marcio Reolon, Filipe Matzembacher (Brésil)

Trinta Lumes, Diana Toucedo (Espagne)

Xiao Mei, Maren Hwang (Taïwan)

Yardie, Idris Elba (Royaume-Uni)

Ces films s'ajoutent aux premiers titres déjà annoncés :

L'Animale, Katharina Mückstein (Autriche)

Bixa Travesty, Claudia Priscilla & Kiko Goifman (Brésil)

Ex Pajé, Luiz Bolognesi (Brésil)

Malambo, el hombre bueno, Santiago Loza (Argentine)

Obscuro Barroco, Evangelia Kranioti (Grèce)

La omisión, Sebastián Schjaer (Argentine)

Profile, Timur Bekmambetov (Etats-Unis)

River's Edge, Isao Yukisada (Japon)

That Summer, Göran Hugo Olsson (Suède)

Yocho, Kiyoshi Kurosawa (Japon)

Zentralflughafen THF, Karim Aïnouz (Allemagne, Brésil)

Source: Berlinale

Jill Holleville

