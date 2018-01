BOX-OFFICE FRANCE: Marguerite Duras écrase Hugh Jackman aux 1res séances Paris

Pentagon Papers réussit son démarrage aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film de Steven Spielberg avec Meryl Streep attire 3448 spectateurs dans 29 salles - un très bon début. Belle performance également pour La Douleur, avec Mélanie Thierry dans la peau de Marguerite Duras. Le film compte 1542 spectateurs dans 20 salles. The Greatest Showman avec Hugh Jackman est aplati avec seulement 858 spectateurs dans 21 salles.

The Passenger, nouveau thriller interchangeable avec Liam Neeson, reste solide avec 777 entrées dans 16 salles. Débuts difficiles pour Hannah avec Charlotte Rampling, qui ne réunit que 111 spectateurs dans 5 salles.

Source Rentrak France

