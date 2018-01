LEAVE NO TRACE: 1res images du nouveau Debra Granik sélectionné à Sundance

Un père et sa fille de 13 ans vivent une existence idyllique, dans une vaste réserve naturelle de l'Oregon. Mais une petite erreur va faire dérailler leurs vies pour toujours...

Voici le pitch de Leave no Trace, nouveau film de l'Américaine Debra Granik. Granik a été découverte il y a 8 ans avec Winter's Bone, qui mettait en scène Jennifer Lawrence. Leave no Trace, qui met notamment en scène Ben Foster, est présenté cette semaine en avant première au Festival de Sundance.

Des premières images de Leave no Trace ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

