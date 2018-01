RAMEN TEH: 1res images du nouveau Eric Khoo sélectionné à la Berlinale

Un jeune chef se lance à la recherche d'informations sur sa mère décédée à Singapour.

Voici le pitch de Ramen Teh, nouveau long métrage du réalisateur singapourien Eric Khoo (Be With Me, My Magic ou plus récemment Hôtel Singapura). Au casting, on retrouve notamment la star japonaise Seiko Matsuda. Ramen Teh est sélectionné à la Berlinale, dans la section Culinary Cinema. La Berlinale aura lieu du 15 au 25 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Des premières images de ce long métrage ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source Zhao Wei Films

Jill Holleville

