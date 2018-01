TULLY: 1res images du film avec Charlize Theron sélectionné à Sundance

Marlo, mère de trois enfants dont un nouveau-né, obtient les services d'une nounou de nuit grâce à son frère. D'abord réticente, elle en vient à nouer un lien unique avec cette surprenante jeune nounou...

Voici le pitch de Tully, le nouveau long métrage de l'Américain Jason Reitman (Juno). Le scénario est écrit par Diablo Cody et Charlize Theron jouera le rôle principal de ce film, reformant ainsi le trio de Young Adult. Mackenzie Davis, vue l'an passé dans Blade Runner 2049, fait également partie du casting. Le film est dévoilé cette semaine au Festival de Sundance.

Des premières images de Tully ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !