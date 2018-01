HEREDITARY: 1res images de l'un des buzz de Sundance

La grand-mère Graham est décédée. Même en son absence, son ombre plane toujours sur sa famille, en particulier sur Charlie, sa petite-fille solitaire. Une menace s'abat alors sur le foyer familial...

Voici le pitch de Hereditary, réalisé par l'Américain Ari Aster. Il s'agit de la première réalisation du cinéaste. A l'affiche, on retrouve notamment Toni Collette et Gabriel Byrne. Hereditary vient d'être dévoilé à Sundance et est accompagné d'un bon buzz.

Découvrez des premières images de Hereditary dans notre galerie.

