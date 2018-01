DRUG KING: 1re image du thriller coréen avec Song Kang-Ho et Bae Doo-Na

Busan, années 70. Lee Doo-Sam est un trafiquant de drogues. Un procureur tente de le faire chuter...

Voici le pitch de Drug King, un thriller réalisé par le Coréen Woo Min-Ho. Woo a été remarqué notamment avec le thriller Inside Men, qui mettait en scène Lee Byung-Hun . A l'affiche de Drug King, on retrouve cette fois les stars Song Kang-Ho et Bae Doo-Na. La sortie du film est prévue cet été en Corée.

Découvrez une première image de Drug King dans notre galerie.

