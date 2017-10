THE LONG EXCUSE: nouvelles images du drame japonais sélectionné à Kinotayo

Sachio, romancier aussi célèbre que cynique, est marié à Natsuko mais il y a bien longtemps que leur amour s’est envolé. Yoichi est l’époux de Yuki, la meilleure amie de Natsuko. Chauffeur routier, il s’use à la tâche pour faire le bonheur de son épouse adorée et de leurs deux enfants. Les deux amies périssent brutalement lors d’un accident de bus. A l’image de leurs vies, la réaction des deux hommes sera opposée...

Voici le pitch de The Long Excuse de la Japonaise Miwa Nishikawa, qui adapte ici son propre roman. Découverte avec Sway, sélectionné il y a une dizaine d'années à la Quinzaine des Réalisateurs, Miwa Nishikawa est sélectionnée en compétition du prochain Festival Kinotayo. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Nous vous présentions les premières images du film il y a un peu plus d'un an. De nouvelles images sont disponibles, découvrez-les dans notre galerie.

The Long Excuse sortira le 29 novembre en France.

