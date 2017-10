SPLITFOOT: un film d'horreur pour Antonio Campos

L'Américain Antonio Campos, découvert avec Afterschool et qui depuis a réalisé l'inédit Christine, a un nouveau projet. Il s'agit d'un film d'horreur intitulé Splitfoot. Ce film s'inspire de l'enquête menée dans les années 30 par un journaliste du New Yorker sur une maison hantée. Celui-ci voyage à Lilydale, dans l'état de New York, où l'on ne peut acheter une propriété sans prouver que l'on peut communiquer avec les morts...

JT Petty, découvert avec The Burrowers qui fit il y a quelques années l'ouverture du Festival de Gérardmer, a écrit une première version du scénario qui sera réécrite par Campos. Splitfoot pourrait être visible courant 2018.

