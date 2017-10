ASH: 1eres images du thriller chinois sélectionné à Busan

Un homme est assassiné dans un cinéma. Le beau-fils de la victime, Xu Feng, figure sur la liste des suspects, mais quitte la ville après avoir été acquitté. Une décennie plus tard, l'inspecteur Chen continue d'enquêter sur l'affaire. Il va devoir faire face à une vérité choquante...

Voici le pitch de Ash, réalisé par le Chinois Li Xiaofeng. Ce thriller est présenté ce mardi dans le cadre du Festival de Busan, qui se déroule jusqu'au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

