THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY: nouvelles belles images du mystère japonais

Aki est venue à Tokyo il y a 10 ans pour devenir actrice. A 29 ans, elle est désormais assistante d'un magicien. Elle est sans passion pour son travail et vit sans but. Un jour, elle fait semblant d'être hypnotisée lors d'un numéro. La frontière entre réalité et illusion devient de plus en plus floue pour Aki...

Voici le pitch de The Limit of Sleeping Beauty, nouveau long métrage du Japonais Ken Ninomiya. Dans le rôle principal, on retrouve Yuki Sakurai, l'une des actrices du génial Tag de Sono Sion. The Limit of Sleeping Beauty vient d'être présenté en compétition au Festival du Film Fantastique de Bucheon. Nous vous présentions à la rentrée dernière des premières belles images de ce long métrage, découvrez de nouveaux visuels séduisants dans notre galerie.

Source

