DREAM OF A BUTTERFLY: 1res infos sur le nouveau Ann Hui scénarisé par Wang Anyi

La réalisatrice hongkongaise Ann Hui (Boat People, Une vie simple) prépare son nouveau long métrage. Celui-ci, intitulé Dream of a Butterfly, est une adaptation de La Cangue d'or de la Chinoise Eileen Chang. Eileen Chang a été adaptée plusieurs fois au cinéma, notamment par Ang Lee avec Lust, Caution. Hui avait elle-même adapté Chang deux fois avec Love In A Fallen City et Eighteen Springs.

La Cangue d'or raconte l'histoire de "Canq Qiqia, jeune fille de condition modeste, qui est mariée de force à un infirme dont elle a deux enfants. A la mort de son époux et de sa belle-mère, elle escomptait un héritage important, mais en réalité il n'en est rien. L'héritage sert à peine à combler la situation financière catastrophique de l'un de ses beaux-frères...".

L'adaptation est signée Wang Anyi, romancière chinoise autrice notamment du Chant des regrets éternels ou de Amour dans une petite ville. Plus d'informations à suivre...

