BOX-OFFICE US: un record pour "Mission: Impossible"

Sans surprise, Mission: Impossible - Fallout, 215e épisode de la saga menée par Tom Cruise, a pris la tête du box-office américain. Des débuts en fanfare car ce blockbuster au très gros budget (178 millions de dollars) s'offre avec ses 61.5 millions de dollars le meilleur démarrage de la série. Le record était jusqu'ici détenu par le second épisode réalisé par John Woo, et qui avait démarré à 57.8 millions de dollars. L'autre grosse nouveauté de la semaine, le film d'animation Teen Titans Go! To The Movies, récolte 10.5 millions de dollars et accroche la cinquième place du classement.

Parmi les anciennes sorties, les positions s'inversent entre Equalizer 2 et Mamma Mia ! Here We Go Again. Le thriller avec Denzel Washington avait fini d'un cheveu en tête la semaine passée, mais chute plus fort cette semaine (-61%) et cumule 64.2 millions de dollars en 2 semaines. Mamma Mia résiste un peu mieux (-57%) et repasse devant avec 70.4 millions de dollars.

