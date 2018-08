SUBURBAN BIRDS: 1res images d'une découverte chinoise sélectionnée à Locarno

Un effondrement de terrrain s’est produit dans un quartier de banlieue et une équipe d’ingénieurs, dont Hao fait partie, est dépêchée pour en trouver la cause. Après des jours à arpenter la banlieue vide en quête de réponses, chargé de son lourd matériel, Hao entre dans une école primaire où il trouve un journal retraçant l’histoire d’un garçon et la séparation de ce qui semble être un groupe intime. Alors que l’enquête se poursuit, Hao découvre que ce journal pourrait contenir des prophéties sur sa propre vie...

Voici le pitch de Suburban Birds réalisé par le Chinois Qiu Sheng. Il s'agit de son premier long métrage. Celui-ci sera dévoilé dans quelques jours au Festival de Locarno, dans la compétition Cinéastes du présent dédiée aux découvertes.

Des premières images de Suburban Birds ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !